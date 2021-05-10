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الرباش يبحث مع وكيل وزارة الحج السعودي ترتيبات الحج لهذا العام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

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بحث وكيل وزارة الاوقاف والارشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، اليوم، مع وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج في المملكة العربية الدكتور محمد البيجاوي، الترتيبات الخاصة بالحج والعمرة الخاصة باليمنيين.

 

واكد الرباش في اتصال عبر الهاتف بالوكيل البيجاوي، على أهمية قرار المملكة العربية السعودية بإقامة شعيرة الحج هذا العام 1442 هجرية، وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحة الحجاج وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة..مثمناً التسهيلات المقدمة لليمنيين من الجانب السعودي.

 

وأشار الوكيل الرباش الى انهم بانتظار الإعلان عن نسب وأعداد الحجاج والضوابط والشروط الصحية، للبدء في الترتيبات الخاصة بالحجاج اليمنيين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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