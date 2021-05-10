الرباش يبحث مع وكيل وزارة الحج السعودي ترتيبات الحج لهذا العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وكيل وزارة الاوقاف والارشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، اليوم، مع وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج في المملكة العربية السعودية الدكتور محمد البيجاوي، الترتيبات الخاصة بالحج والعمرة الخاصة باليمنيين.



واكد الرباش في اتصال عبر الهاتف بالوكيل البيجاوي، على أهمية قرار المملكة العربية السعودية بإقامة شعيرة الحج هذا العام 1442 هجرية، وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحة الحجاج وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة..مثمناً التسهيلات المقدمة لليمنيين من الجانب السعودي.

وأشار الوكيل الرباش الى انهم بانتظار الإعلان عن نسب وأعداد الحجاج والضوابط والشروط الصحية، للبدء في الترتيبات الخاصة بالحجاج اليمنيين.