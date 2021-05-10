الوزير نايف البكري يعزي في وفاة عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي

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يزيد بن سلمان - شبوة - بعث معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل أمين صالح محمد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي وافته المنية فجر اليوم الأثنين بعد صراع مرير مع الألم. وأثنى معالي الوزير على مناقب الفقيد أمين صالح واصفا اياه بانه رجل من الطراز الاول عرف برجاحة العقل ورجل الحوار . نص منشور الوزير في صفحته "بالفيس بوك " فجعنا اليوم بنبأ وفاة المناضل الكبير امين صالح محمد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بعد صراع شديد مع المرض. نعزي انفسنا واسرة الفقيد ورفاقه وكافة ابناء الوطن بهذا المصاب الجلل والله نسأل أن يتغمد فقيدنا بالرحمة وان يسكنه الجنة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. لقد عرفت الفقيد امين صالح صاحب أخلاق كريمة وعقل راجح ورجل حوار من الطراز الاول وهو الانسان المستقيم مع ربه والناس وهذا خطه الذي عاش عليه كل مشوار حياته. رحمة الله عليك يا أمين صالح وجعل مثواك الجنة وإنا لله وإنا اليه راجعون. نايف البكري وزير الشباب والرياضة

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