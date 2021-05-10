شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة حماية البيئة بوادي وصحراء تطالب بإنشاء وحدة للتكيف على التغيرات المناخية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالبت الهيئة العامة لحماية البيئة بوادي وصحراء محافظة حضرموت الجهات المعنية والمنظمات العاملة في الجانب البيئي بإنشاء " وحدة للتكيف على التغيرات المناخية وإدارة الكوارث البيئية بوادي حضرموت"، نظراً لتنامي تأثيرات التغيرات المناخية على وادي حضرموت وخاصة في السنوات الأخيرة المتمثلة في الفيضانات و إرتفاع درجات الحرارة وغيرها من التأثيرات الأخرى .



و أوضح مدير الفرع المهندس عمر بن شهاب في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إنه مع تزايد آثار التغيرات المناخية وخاصة الفيضانات التي تأتي بشكل مفاجئ يتطلب وجود وحدة متخصصة للتكيف على التغيرات المناخية وإدارة الكوارث البيئية تقوم بدراسة الواقع البيئي بالوادي وتأهيل المجتمع للتكيف مع التغيرات المناخية الحاصلة وإدارة الكوارث الطبيعية وغيرها من المتطلبات التي تخفف من آثار الكوارث.