بن مبارك يناقش مع السفير الصيني مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في اتصال هاتفي، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا كانغ يونغ، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وجهود عملية السلام.



وتطرق وزير الخارجية وشؤون المغتربين، إلى تداعيات استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب واستهدافها اليومي للمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة..مبيناً تفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء اليمن عموماً والنازحين في المحافظة على وجه الخصوص.

وأوضح بن مبارك، أن استمرار هذا التصعيد العسكري في ظل الجهود الأممية والمساعي الدولية لإنهاء الحرب وإحلال السلام يعكس عدم رغبة هذه المليشيات في التوصل إلى حل سلمي..مشدداً على أهمية ممارسة أقصى درجات الضغط على المليشيات الحوثية من أجل وقف تصعيدها والاستجابة لدعوات السلام..مؤكداً حرص الحكومة اليمنية على انهاء معاناة أبناء الشعب اليمني من خلال التوصل إلى سلام شامل ومستدام قائم على المرجعيات الأساسية المتفق عليها.

من جانبه، جدد السفير الصيني التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه، ودعمها لكل الجهود الرامية لتحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار في اليمن.