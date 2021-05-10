وزير الخارجية يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي الجهود المبذولة لإحلال السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبيرج، تطورات الأحداث في الملف اليمني والجهود المبذولة لإحلال السلام.



وتطرق وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع سفير الاتحاد الاوروبي، الى تعنت مليشيا الحوثي ورفضها للمبادرات الأممية والاقليمية لإنهاء الحرب في اليمن..مؤكداً حرص الحكومة على انهاء معاناة اليمنيين وتحقيق المصالحة الوطنية وصولاً الى إيجاد سلام دائم وشامل واستعادة الامن والاستقرار في اليمن.

وشدد بن مبارك، على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقف حازم تجاه الصلف الحوثي ورفض المليشيا لمساعي إحلال السلام واصرارها على مواصلة العدوان على مارب وتهديد ملايين النازحين والقاطنين في المحافظة.

من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي، دعم الاتحاد لجهود إحلال السلام في اليمن ووقوفه الى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن.