بن مبارك يناقش مع السفير الروسي تطورات الأوضاع في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، تطورات الأوضاع في اليمن.



وتطرق الوزير بن مبارك خلال اتصال هاتفي اجراه مع السفير الروسي، الى الجهود المبذولة لوقف الحرب واحلال السلام في اليمن وفقاً للمبادرات الأممية والاقليمية..مشيراً الى تعنت مليشيا الحوثي واصرارها على الاستمرار في عدوانها على الشعب اليمني.

ولفت وزير الخارجية، الى أن مواصلة المليشيا الهجوم على مارب يؤكد الطبيعة العدوانية للمليشيا وارتهانها لأجندة إيران التخريبية لزعزعة الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة..مشدداً على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي والنظام الإيراني من أجل الوصول الى تسوية سياسية لإنهاء معاناة اليمنيين ووقف الحرب العبثية على اليمنيين.

من جانبه أكد السفير الروسي وقوف بلاده الى جانب اليمن ودعمها للحل السلمي وانهاء الحرب والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.