شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليوم.. أمطار متفاوتة الغزارة على 4 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

أكد مركز الأرصاد، توقعات بسقوط أمطار غزيرة على محافظتي الضالع ولحج، وأمطار متفرقة على محافظتي شبوة، وأبين.



ونبه في نشرته للطقس اليوم الاثنين، إلى تشكل ضباب، مع انتشار الغيوم على السواحل الغربية والجنوبية والمرتفعات والسهول.

وتتراوح درجات الحرارة نهارًا، بين 35 إلى 40 درجة مئوية، مع تحذيرات من تدفق السيول في الشعاب والوديان.