إب.. إصابة امرأة برصاص راجع أثناء احتفال الحوثيين بتشييع أحد قتلاهم

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيبت امرأة برصاص راجع أثناء احتفال مليشيا الحوثي بتشييع أحد قتلاها في محافظة إب (وسط البلاد).



وقال سكان محليون إن زوجة المواطن "عبدالكريم حسن" أصيبت برصاص راجع في منطقة "ويخان" غرب مدينة إب، جراء إطلاق النار بكثافة من قبل عناصر مليشيا الحوثي أثناء دفن أحد قتلاها في ذات المنطقة.



وبحسب السكان فقد نُقلت المرأة للمستشفى لإجراء عملية استخراج الرصاص الراجع.



وتكررت حوادث الإصابات والوفيات بالرصاص الراجع في إب أثناء مراسيم تشييع الحوثيين لقتلاهم، وقد تم تسجيل نحو 10 حالات إصابة ووفاة خلال الأشهر الماضية لذات السبب.

