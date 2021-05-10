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مواطن يقتل أخويه في مديرية القبيطة بلحج

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اليمن العربي - لحج 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

الخليج 365 - لحج

اقدم مواطن من مديرية القبيطة، بمحافطة لحج، جنوبي البلاد، على قتل 2 من إخوته في منطقة الكُرب بني حمد.

 

وقالت مصادر محلية بالقبيطة ان المواطن احمد سعيد احمد ناشر اقدم على قتل أخويه قبل الافطار وهم محمد سعيد احمد ناشر وعلي سعيد احمد ناشر.

 

وبحسب المصادر فان سبب القتل نتيجة خلافات اسرية بينهم.

 

وتم اسعاف المصابين الى المركز الصحي بمنطقة الربوع الا انهم كانوا قد فارقوا الحياة فيما لاذ الجاني بالفرار

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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