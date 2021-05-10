شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمن مديرية العبر يستعيد سيارة مسروقة بعد فترة وجيزة من العبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكنت نقطة أمنية تابعة لأمن وشرطة مديرية العبر بوادي حضرموت، من ضبط سيارة مسروقة من مدينة سيئون بعد فترة وجيزة من سرقتها.



وأشارت شرطة العبر في بيان لها ان افراد النقطة الأمنية تعاملو سريعا مع التعميم وبيقظتهم العالية والحس الأمني الذي تحلو به تمكنو من ضبط السيارة المسروقة نوع هليكس موديل 82 لونها ابيض على متنها شخص يدعى (م ، س ،ج ) من محافظة تعز بحوزته أداة الجريمة وهي عبارة عن مفاتيح خاصة للسرقة.