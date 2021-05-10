وزير الصحة يؤكد تراجع حالات الإصابة بكوفيد19 ويشدد على الاستمرار بالإجراءات الوقائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

قال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح إن هناك تراجعا نسبيا وملحوظا في عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد19 المسجلة في المحافظات خلال الأيام الماضية.



مشيرا، خلال تقديمه تقريرا عن الوضع الصحي جراء جائحة كورونا في اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن ذلك لا يعني انتهاء الخطر بل يتطلب الاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإمداد مراكز العزل باحتياجاتها لتفادي أي تفشي جديد محتمل.

ودعا الوزير بحيبح المواطنين الى أخذ اللقاح المجاني الامن عبر مراكز التطعيم، باعتباره يمثل أهمية قصوى للوقاية.

لافتا إلى أن المراكز الثابتة والفرق المتحركة ستعاود عملها بعد إجازة عيد الفطر مباشرة