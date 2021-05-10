الأرصاد يحذر من أمطار غزيرة ودرجات حرارة مرتفعة في عدد من المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

حذر مركز الأرصاد اليوم الاثنين في بيان من استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية المحاذية لسهل تهامة وتكون أغزرها على المرتفعات الجنوبية الغربية خاصة على محافظات ( إب، تعز، لحج والضالع).



كما توقع المركز هطول أمطار خفيفة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (شبوة، أبين وحضرموت) .

وقال المركز إن هناك ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المناطق الصحراوية والسهول الساحلية.

ونبه المركز سكان المحافظات المتوقع هطول أمطار عليها بتوخي الحيطة والحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان أثناء وبعد هطول الأمطار وأخذ الاحتياطات اللازمة من العواصف الرعدية.

ولم يتطرق المركز إلى ما أعلنته وسائل إعلام عمانية من إمكانية تشكل حالة منخفض جوي خلال الأسابيع المقبلة في أرخبيل سقطرى وبحر العرب.