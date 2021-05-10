مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

واصلت إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تراجعها النسبي خلال الأسبوع الأخير في مختلف المناطق اليمنية المحررة.



وأكدت لجنة الطوارئ، في نشرتها اليومية، أن مستجدات الساعات الماضية سجلت (20) إصابة جديدة مؤكدة توزعت بواقع، (8 في تعز، (7) في عدن، (4) في حضرموت، وحالة وحيدة في البيضاء.

كما سجلت حالة وفاة واحدة في حضرموت، و(9) حالات شفاء، (4) منها في حضرموت أيضا، ومثلها في المهرة، وحالة واحدة في البيضاء.

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (6482)، منها (1271) حالة وفاة، و(2992) حالة تعاف