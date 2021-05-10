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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

واصلت إصابات (كوفيد-19)، تراجعها النسبي خلال الأسبوع الأخير في مختلف المناطق اليمنية المحررة.

 

وأكدت لجنة الطوارئ، في نشرتها اليومية، أن مستجدات الساعات الماضية سجلت (20) إصابة جديدة مؤكدة توزعت بواقع، (8 في تعز، (7) في عدن، (4) في حضرموت، وحالة وحيدة في البيضاء.

 

كما سجلت حالة وفاة واحدة في حضرموت، و(9) حالات شفاء، (4) منها في حضرموت أيضا، ومثلها في المهرة، وحالة واحدة في البيضاء.

 

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (6482)، منها (1271) حالة وفاة، و(2992) حالة تعاف

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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