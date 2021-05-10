قصف حوثي يستهدف منازل المواطنين في التحيتا بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مليشيات الحوثي، الاثنين 10 مايو/أيار 2021، قصف الأعيان المدنية في مدينة التحيتا جنوبي الحديدة بقذائف المدفعية.



وقال مصدر محلي، إن مليشيات الحوثي قصفت الأحياء السكنية في الأطراف الشمالية لمدينة التحيتا بقذائف الهاون الثقيلة ما أحدثت دوي انفجارات عنيفة.

وأضاف المصدر، إن قصف مليشيات الحوثي الإرهابية خلف خوفا وهلعا في أوساط سكان مدينة التحيتا، نتيجة استمرار الحوثيين بممارسة أعمالهم العدائية.

وكانت المليشيات الحوثية قد فتحت الساعات الماضية، نيران أسلحتها المتوسطة على القرى السكنية في منطقة الجبلية التابعة لذات المديرية.