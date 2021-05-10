شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسام يعلن نزع 2664 لغماً حوثياً وذخيرة غير منفجرة في الأسبوع الأول من مايو الجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن، أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2664 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وأضاف، في بيان نشره مكتبه الإعلامي، إن من بين ما تم نزعه 2517 لغماً مضاداً للدبابات من مخلفات المليشيات الحوثية.

وارتفعت أعداد الألغام والعبوات الناسفة التي نزعها البرنامج منذ انطلاقه إلى 243.712، حسب بيانات المشروع.