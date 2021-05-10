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غارات جوية لمقاتلات التحالف تكبد المليشيا خسائر كبيرة في الجوف

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

استهدف طيران التحالف تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الجدافر شرقي محافظة الجوف".

 

 وأشارت مصادر محلية إلى أن الغارات كبدت المليشيا خسائر في العتاد والأرواح.

 

وتتكبد ميليشيات الحوثي الإرهابية بشكل يومي خسائر كبيرة في عناصرها وعتادها العسكري بنيران ابطال الجيش والمقاومة الشعبية وسط غارات جوية مكثفة لمقاتلات التحالف العربي بقيادة في جبهات مأرب والجوف

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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