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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غارات جوية لمقاتلات التحالف تكبد المليشيا خسائر كبيرة في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021
الخليج 365 ـ خاص
استهدف طيران التحالف تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الجدافر شرقي محافظة الجوف".
وأشارت مصادر محلية إلى أن الغارات كبدت المليشيا خسائر في العتاد والأرواح.
وتتكبد ميليشيات الحوثي الإرهابية بشكل يومي خسائر كبيرة في عناصرها وعتادها العسكري بنيران ابطال الجيش والمقاومة الشعبية وسط غارات جوية مكثفة لمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية في جبهات مأرب والجوف