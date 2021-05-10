شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى حوثيون في كمين محكم للجيش غرب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

نفذت القوات الحكومية، الاثنين 10 مايو 2021م، كميناً محكماً استهدف مجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، غربي محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن) وكبّدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن "أبطال الجيش والمقاومة رصدوا تحركات معادية في جبهة المشجح، وأعدّوا كمينًا نوعياً نتج عنه مصرع وجرح العديد من عناصر المليشيا الحوثية وخسائر أخرى كبيرة في العتاد".

وأضاف إن أبطال الجيش استعادوا أسلحة خفيفة ومتوسّطة وكميات من الذخائر كانت بحوزة عناصر المليشيا، فيما دمّرت مدفعية الجيش طقمين وسقوط من على متنهما بين قتيل وجريح.