مليشيا الحوثي ترتكب 95 خرقا للهدنة الأممية بالحديدة خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

رصدت القوات المشتركة، 95 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، في مناطق متفرقة من الحديدة خلال 8 الساعات الماضية.



وبحسب المشتركة، شملت الخروقات عمليات عدائية قامت بها المليشيات ضد المدنيين تمثلت بقصف واستهداف منازلهم ومزارعهم بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وتركزت خروقات المليشيات في مناطق الفازة والجبلية ومركز مدينة التحيتا، وحيس والدريهمي وكيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

ورفعت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً انتهاكها للهدنة الأممية دون اكتراث لحرمات شهر رمضان المبارك وحرمات المواطنين، ضاربة باتفاقية ستوكهولم عرض الحائط