مقتل إمام جامع في المحويت بعد الاعتداء عليه من قبل مشرف حوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

الخليج 365 ـ المحويت

قتل إمام مسجد في التعسين من العمر، أمس الأحد 9 مايو / ايار 2021م، على يد مسلح حوثي على خلفية إقامة صلاة التراويح في محافظة المحويت شمال اليمن.



وقالت مصادر محلية "إن أحد عناصر الحوثيين في مديرية حفاش التابعة لمحافظة المحويت أقدم على قتل مسن في التسعينات من عمره أثناء ما كان يؤم المصلين لصلاة التراويح".

وذكرت المصادر، أن "العنصر الحوثي يدعى أحمد العزي اقتحم مسجد قرية راود أثناء ما كان المسن محمد ناصر زايد يؤم في المصلين لصلاة التراوح، والإعتداء عليه ما أدى إلى سقوطه على الأرض دخل بعدها في غيبوبة تسببت في وفاته".

وقالت المصادر إن "المواطنين قاموا بنقل إمام المسجد إلى صنعاء لإنقاذ حياته إلا أنه فارق على إثرها الحياة متأثرا باعتداء المشرف الحوثي".