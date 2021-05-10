شكرا لبحثكم عن خبر مجلة نيوز ويك الأمريكية: مليشيا الحوثي أيقظت الحمادي بأوقات متأخرة من الليل عدة مرات وطافت بها في عدة منازل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مجلة نيوز ويك الأمريكية إن مليشيا الحوثي اتخذت إجراءات مهينة بحق الشابة المختطفة لديهم انتصار الحمادي. وأضافت في تقرير لها نشرته الجمعة الماضية أن مليشيا الحوثي أيقظت الحمادي بأوقات متأخرة من الليل عدة مرات وطافت بها في عدة منازل من أجل الضغط عليها وإجبارها على الاعتراف بأنها كانت تعمل كـ"عاهرة" في تلك المنازل. وقالت العفو الدولية إن مليشيا الحوثي لفقت تهما على انتصار الحمادي، وتنوي فحص عذريتها. واختطفت الحمادي مع ثلاث فتيات آخريات في العشرين من شهر فبراير الماضي من صنعاء على يد مسلحين حوثيين.

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