شكرا لبحثكم عن خبر السعودية.. إعلان بروتوكولات احترازية جديدة تتعلق بصالونات الحلاقة للرجال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تابعوا RT علىRT

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، بروتوكولات احترازية جديدة تتعلق بصالونات الحلاقة للرجال، في إطار مواجهة جائحة كورونا.

وفي التفاصيل، أكدت هذه البروتوكولات على إجراءات جديدة هي التالية:

- يتم استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق ويمنع الانتظار داخل المحل، كما يجب تعطيل كراسي الانتظار.

- تنظيم فترة العمل وتوفير جداول مرنة للموظفين وتقليل عدد الأشخاص في جميع الأوقات.

- منع التجمعات داخل المحل.

- التشديد على نظافة العاملين، بحيث يتم غسل اليدين لمدة لا تقل عن 40 ثانية بين كل عميل، وإلغاء نظام جهاز البصمة للعاملين.

- منع دخول المرافقين.

- السماح بالحلاقة للأطفال دون سن السبعة أعوام في محلات الحلاقة الخاصة بالأطفال،.

- منع تقديم الأطعمة داخل محلات الحلاقة.

- أخذ بيانات العملاء وهو إلزامي للمنشآت، وذلك للرجوع لها في حال التقصي الوبائي.

- استخدام أدوات حلاقة وقص جديدة لكل عميل".

في حين أن آخر البروتوكولات التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نص على "تقديم الخدمة لكل عميل من قبل عامل واحد، بحيث يمنع التناوب في تقديم الخدمة من قبل أكثر من عامل، والاقتصار على حلاقة الذقن والرأس وعدم تقديم خدمة تنظيف البشرة أو استخدام الفتلة لتنعيم الوجه وخدمة صبغ الشعر وخلافه إلى حين إشعار آخر".

المصدر: "سبق"