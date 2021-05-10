شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إتلاف 18 طنا من المواد الغذائية الفاسدة في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أتلف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة عدن، ١٨ طنا من المواد الغذائية المتنوعة والتي تم ضبطها وتحريزها في مستودعين بمديرية المعلا خلال الحملة الرقابية التي نفذت مؤخرا بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية.



وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المعلا خالد الكباب أنه تم إخراج ١٨ طن من المواد الغذائية الفاسدة في المستودعين وتحريز 161 كرتون عصائر متنوعة لانتهاء صلاحيتها وتمت عملية الإتلاف في مقلب الحمامة على ثلاث مراحل.