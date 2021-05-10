كمين لقوات الجيش الوطني يكبّد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في جبهة المشجح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نفّذت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، امس كميناً محكماً استهدف مجاميع لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المشجح غرب محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني رصدوا تحركات معادية في جبهة المشجح وأعدّوا كمينًا نوعياً نتج عنه مصرع وجرح العديد من عناصر المليشيا الحوثية وخسائر أخرى كبيرة في العتاد.

وأضاف أن أبطال الجيش الوطني استعادوا أسلحة خفيفة ومتوسّطة وكميات من الذخائر كانت بحوزة عناصر المليشيا، فيما دمّرت مدفعية الجيش 2 أطقم وسقوط من على متنها بين قتيل وجريح.

وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات لمليشيا الحوثي كانت في طريقها إلى الجبهة ذاتها وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الأطقم ومصرع جميع من كانوا عليها.