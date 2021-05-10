شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي : خسر المجلس برحيل "أمين"أحد أكثر قيادته إخلاصا ووفاءً للقضية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، بياناً نعى فيه، عضو هيئة رئاسةالمجلس، المناضل الكبير الأستاذ أمين صالح محمد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأثنين في العاصمة عدن.

في ما يلي نص البيان:

بيان نعي

بسم الله الرحمن الرحيم

{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي}

صدق الله العظيم.

بحزن وألم بالغين ينعي المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جماهير شعبنا، وإلى قياداته وقواعده ومناضليه الأحرار في داخل الوطن وخارجه, رحيل القائد الفذ، والمناضل الكبير، الأستاذ أمين صالح محمد، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأثنين في العاصمة عدن.

إن خسارة شعبنا فادحة ومصابه جلل برحيل المناضل أمين صالح، ذلكم القيادي الفذ والاستثنائي، الذي عرفته ميادين وساحات النضال مبكرا، وكان خلالها العقل الحكيم والفكر المستنير والمناضل الثابت على المبدأ الرافض للمساومة في قضية شعبه ووطنه.

كما خسر المجلس أحد أكثر قيادته إخلاصا ووفاءً للقضية، والأهدف التي قام المجلس لأجلها، وناضل ومازال يناضل في سبيل انتصارها.

وبهذا المصاب الأليم، تتقدم هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بالتعازي والمواساة الصادقة لأسرة وذوي الفقيد الراحل، وإلى كل أبناء شعبنا ومناضليه الأحرار.

نسأل الله أن يتغمد فقيدنا الراحل بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.