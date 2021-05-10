شكرا لبحثكم عن خبر محافظ لحج يشكل لجنة تحقيق في حريق حوش مستثمر ومنازل مواطنين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شكٌل محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17مشاه اللواء الركن احمد عبدالله تركي اليوم لجنة لتقصي الحقائق عن اسباب واضرار الحريق الذي التهم حوش المستثمر العديني والاحواش والمساكن المجاورة له.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها المحافظ تركي الى موقع الحريق بمنطقة الرباط والذي تسبب في خسائر مادية كبيرة وتضرر الاحواش والمساكن المجاورة له ، ورفع تقرير عاجل عن تكاليف الاضرار التي لحقت بحوش العديني والاحواش والمساكن الاخرى القريبة منه.

و وجه المحافظ "تركي" بنقل الأسر المتضررة مساكنها من الحريق القريبة من الحوش الى اماكن آمنة وتاجير منازل على حساب السلطة المحلية بالمحافظة لكل اسرة متضررة .

كما رفع المحافظ برقية عاجلة الى عمليات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والتحالف العربي و وزارة الادارة المحلية و وزازة الصناعة والتجارة والمتضمنة في محتواها خروج الحريق عن السيطرة بعد تدخل الدفاع المدني وبمشاركة مصنع الاسمنت ناهيك عن استخدام الوايتات الخاصة بالمواطنين ولكن دون جدوى ، ومازال الحريق في توسع وتضرر اربعه احواش مجاورة الى جانب مساكن المواطنين .

داعياً المواطنين الى عدم الاقتراب من موقع الحريق لضمان سلامتهم من المواد الخامة الخاصة بالاخشاب المتواجده في هناجر المستوعات القريبة من موقع الحريق .

وتشكلت اللجنة برئاسة وكيل المحافظة العميد/عبدالفتاح هيثم وعضوية كل من مدراء البحث الجنائي والامن القومي والامن السياسي والدفاع المدني والمستشار القانوني وجدي محمد سالم والمستثمر بن دول .