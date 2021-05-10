شكرا لبحثكم عن خبر خطير...تفشي وباء جديد في المحافظات المحررة وتحذيرات من كارثة وشيكة ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورا جديدا للدكتور احمد بن اسحاق جاء فيه " علم النفس يعرّف اللامبالاة على أنها حالة نفسية تتَّصف بعدم التأثّر بالمواقف التي تثير الاهتمام وفقدان الشعور والانفعال بأمرٍ ما وعدم أخذه بعين الاعتبار، ويقول علماء النفس إنها حالة وجدانية سلوكية معناها أن يتصرف الشخص بلا اهتمام في شؤون حياته أو حتى الأحداث العامة كالسياسة وإن كان هذا في غير صالحه، مع عدم توفر الإرادة على الفعل وعدم القدرة على الاهتمام بشأن النتائج.

واضاف " المصاب باللامبالاة يعمد إلى قمع أحاسيسه وتعبيراته وقد يفعل ذلك عن قصد فيكون قاسيا مع وجدانه في كبت أحاسيسه أو لاشعوريا لأنه مصاب بحالة نفسية لا يعي تمظهراتها. لكن في جميع الحالات يظل تصرفه اللامبالي دليلا على إصابته بأزمة نفسية تستدعي العلاج.

" ويعتبر مرض اللامبالاه من الامراض النفسية المعدية وتكون اسرع في انتشارها من الاعلى الى الاسفل في السلم الاجتماعي والهرم الاداري اي من الرئيس الى المرؤس او من القائد للاتباع او من المعلم للتلاميذ....الخ .

واختتم " قد اصبحت اعراض هذه الحالة في بلادنتدا لاتقتصر على فئة في المجتمع بل تظهر اعراضها بوضوح على قيادات الدولة وممثلين الشعب من مجالس محلية ونيابية ووصلت الى قيادات في السلطة القضائية وهو ماادى الى سرعة انتشارها مماينذر باكبر كارثة انسانية في التاريخ.