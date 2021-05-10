شكرا لبحثكم عن خبر اليمن يحدد إجازة عيد الفطر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن إجازة عيد الفطر للعام الهجري 1442 لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة تبدا يوم 29 رمضان وتنتهي يوم الثالث من شوال وذلك وفقا لنص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.

واوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)أنه ولكون الإجازة تتداخل معها يومي الاجازة الرسمية (الجمعة والسبت) فإن الدوام الرسمي يبدا يوم السادس من شوال.

ورفعت الوزارة أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية العظيمة، سائلة المولى عز وجل أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.