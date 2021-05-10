شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي الجنوبي ينعى عضو مجلس الرئاسة امين صالح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نعى المجلس الانتقالي الجنوبي وفاة القيادي البارز وعضو هيئة رئاسة الانتقالي المناضل امين صالح.

وجاء في بيان النعي:

بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).

صدق الله العظيم.

بحزن وألم بالغين ينعي المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جماهير شعبنا ، وإلى قياداته وقواعده ومناضليه الأحرار في داخل الوطن وخارجه رحيل القائد الفذ، والمناضل الكبير ،الأستاذ أمين صالح محمد ، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ،الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأثنين في العاصمة عدن.

ان خسارة شعبنا فادحة ومصابه جلل برحيل المناضل أمين صالح ذلكم القيادي الفذ والاستثنائي الذي عرفته ميادين وساحات النضال مبكرا ، وكان خلالها العقل الحكيم والفكر المستنير والمناضل الثابت على المبدأ الرافض للمساومة في قضية شعبه ووطنه.

كما خسر المجلس أحد أكثر قيادته اخلاصا ووفاءا للقضية والهدف التي قام المجلس لأجلها وناضل ومازال يناضل في سبيل انتصارها .

وبهذا المصاب الأليم تتقدم هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بالتعازي والمواساة الصادقة لأسرة وذوي الفقيد الراحل وإلى كل أبناء شعبنا ومناضليه الأحرار.

نسأل الله ان يتغمد فقيدنا الراحل بواسع رحمته وغفرانه وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

وإنا لله وإنا إليه راجعون.