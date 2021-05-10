شكرا لبحثكم عن خبر قوات الجيش تدحر مليشيات الحوثيين من عدة مواقع غرب مأرب وهلاك قيادي كبير.. اسماء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكدت مصادر عسكرية، تحرير القوات الحكومية ورجال القبائل مسنودين بالتحالف العربي، منطقة الحيد الأسود في جبهة الزور، غرب محافظة مأرب، بعد شنها هجوماً معاكساً على ميليشيات الحوثي التي حاولت التقدم نحو منطقة الزور.

وأفادت المصادر، بأن القوات واصلت التقدم عبر ثلاثة محاور، هي: الطلعة الحمراء، وقباقب، وجبل البلق القبلي، ووصلت إلى مناطق ما بعد الزور، لقطع الطرق أمام محاولات الميليشيات المستمرة للالتفاف على منطقة الطلعة الحمراء الاستراتيجية.

وكانت ميليشيات الحوثي شنت هجوماً واسعاً على جبهة الزور، قبل أن تتمكن القوات الحكومية والقبائل، بمساندة مقاتلات التحالف، من إفشال الهجوم.

وذكرت مصادر ميدانية أن من بين القتلى الحوثيين، قائد جبهة الزور في صفوف الميليشيات، المدعو نصر شوقي عريج، إلى جانب عدد من مرافقيه، كما تم تدمير عربات وآليات قتالية تابعة للحوثيين.