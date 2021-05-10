شكرا لبحثكم عن خبر فيديو: الحوثي يهدم احدث مول في صنعاء بسبب الزكاة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقدمت مليشيات الحوثيين الارهابية على هدم احدث مول تجاري بالعاصمة صنعاء عقب ايام من افتتاحه.

وقالت مصادر محلية، إن جرافات تابعة لمليشيات الحوثي المدعومة من ايران، قامت بهدم أحد أكبر المولات التجارية في العاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر أن جرافات تابعة للمليشيا الحوثية قامت بهدم مول العرب التابع للتاجر المطحني في منطقة الخمسين بالعاصمة صنعاء، ضمن حربها المستعرة ضد القطاع الخاص والتجار، وفقا لموقع العاصمة أونلاين.

وأضافت أن المليشيا الحوثية بررت هدم مول العرب، بأن هناك خلافات على أرضية المول، إلا أن المعلومات تؤكد أن الجماعة فشلت في ابتزاز التاجر المطحني وفشلها في اختلاسه جبايات منذ بداية شهر رمضان المبارك، لتلجأ لهدم المول.

وكان التاجر المطحني يتخذ من العاصمة المؤقت عدن مركزاً لاستثماراته، إلا أنه تلقى في الفترة التي أعقبت انقلاب المليشيا الحوثية عرضا من الجماعة بالحصول على تسهيلات خاصة مقابل استثمار امواله بانشاء مول تجاري، لينتهي بها الأمر الى هدم المول.

ومنذ بداية رمضان المبارك، ازدادت وطأة الحملات التعسفية التي استهدفت التجار والقطاع الخاص والشركات لاختلاسهم جبايات طائلة تحت ذريعة "الزكاة" التي انشأت الجماعة هيئة مستحدثة لذات الغرض، وهو ماضاعف المأساة الانسانية على ملايين اليمنيين ودفع نحو مزيد من الاحتقان والسخط الشعبي تجاه المليشيات.