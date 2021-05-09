معمر ‏الارياني: النظام الايراني لم يتوقف عن تزويد مليشيا الحوثي الارهابية بالاسلحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني أن النظام الايراني لم يتوقف للحظة عن تزويد مليشيا الحوثي الارهابية بالاسلحة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرات.



وأوضح ان النظام الايراني يستخدم شبكات متخصصة لتهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي، ضمن مخططه لتصعيد وتيرة الحرب والصراع في اليمن، وتقويض جهود التهدئة التي تبذلها الدولة الشقيقة والصديقة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

‏واشار الارياني الى ان شحنة الاسلحة التي ضبطتها البحرية الامريكية في بحر العرب، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مصدرها ايران وكانت في طريقها لمليشيا الحوثي، تأكيد على استمرار تهريب الاسلحة الايرانية للمليشيا واستخدامها كأداة لتنفيذ مخططها التوسعي ونشر الفوضى والارهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.

‏وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن باتخاذ موقف واضح وصريح من استمرار التدخلات الايرانية في اليمن، والتي تعد انتهاك سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار 2216.