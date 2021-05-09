الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة عيد الفطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن إجازة عيد الفطر للعام الهجري 1442 لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة تبدا يوم 29 رمضان وتنتهي يوم الثالث من شوال وذلك وفقا لنص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.



واوضحت الوزارة في بيان وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)أنه ولكون الإجازة تتداخل معها يومي الاجازة الرسمية (الجمعة والسبت) فإن الدوام الرسمي يبدا يوم السادس من شوال.

ورفعت الوزارة أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية العظيمة، سائلة المولى عز وجل أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.