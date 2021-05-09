الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة عيد الفطر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليمنية، الأحد، أن إجازة عيد الفطر للعام الهجري 1442 لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة تبدأ يوم 29 رمضان وتنتهي يوم الثالث من شوال.



وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنه "ولكون الإجازة تتداخل معها يومي الاجازة الرسمية (الجمعة والسبت) فإن الدوام الرسمي يبدأ يوم السادس من شوال".



ورفع البيان أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية العظيمة، سائلة المولى عز وجل أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.

