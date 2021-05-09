نائب الرئيس يعزي بوفاة أبوبكر النسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة إلى الشخصية الاجتماعية علي أبوبكر النسي وإخوانه، عزاهم فيها بوفاة والدهم أبوبكر بن محسن ناصر النسي، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره وجهوده الوطنية، وإسهاماته في الجانب الاجتماعي وإصلاح ذات البين.

وعبر نائب الرئيس، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه وكافة بني هلال،، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.