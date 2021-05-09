توزيع كسوة العيد لـ 460 من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، مشروع توزيع كسوة العيد، لمؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية، ويستهدف الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.



وأشاد نيمر بجهود مؤسسة فينا خير، ومشاريعها الإنسانية، التي تسهم في خدمة الأيتام وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة مؤكدا دعم السلطة المحلية لمثل هذه المشاريع.

فيما أوضحت المديرة التنفيذية للمؤسسة فاطمة خوار، أن المشروع يستهدف 460 مستفيد من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.