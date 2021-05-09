احزاب التحالف الوطني تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

عبر التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية عن إدانته واستنكاره الشديدين للجريمة النكراء التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين ومحاولة منعهم من حقهم في الوصول إلى المسجد الأقصى خلال ليالي شهر رمضان والذي تسبب في إصابة المئات من المصلين بجروح جراء الاعتداءات العنيفة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال خلال الأيام الماضية.



كما دان التحالف في بيان له جرائم الاستيطان ومصادرة الأراضي والتهجير القسري التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها مساعي لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، والتي تمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني .. داعياً بهذا الصدد جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه الصلف الإسرائيلي.

وطالب التحالف الوطني للأحزاب اليمنية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم سلطات الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما تلك المتعلقة بالتوسع الاستيطاني عبر الاستيلاء على منازل وممتلكات المواطنين، وفرض التهجير القسري بحقهم .. محييا في الوقت نفسه صمود أبناء الشعب الفلسطيني في وجه سلطات الاحتلال الغاشم حيث أدى نحو 70 ألف مصلٍ صلاة العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم حواجز الاحتلال المحيطة بالبلدة القديمة وأبواب المسجد وكل إجراءات سلطات الاحتلال في مدينة القدس.

وجدد التحالف في بيانه التأكيد على الموقف الثابت لشعبنا اليمني الداعم للحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها حق العودة وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، والرفض بشكل قاطع كل الممارسات غير القانونية التي تستهدف النيل من تلك الحقوق، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان والتهجير القسري، والتي تمثل تقويضاً صارخا لفرص السلام وتهديداً لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وتضع العدالة الدولية على المحك.

وأعرب التحالف عن تقديره العالي للتضحيات التي يقدمها أبناء فلسطين في نضالهم الوطني .. مؤكداً أن اليمن يواجه صلفا إيرانيا لا يختلف كثيرا عن الصلف الإسرائيلي.

وأوضح أن المليشيات الحوثية التابعة لإيران هدمت المنازل والمساجد، وصادرت الممتلكات واعتقلت الرجال واختطفت النساء وهجرت المواطنين وهي اليوم تتخذ من معاناة الشعب الفلسطيني ذريعة لمطاردة النازحين الذين فروا من جحيم بطشهم إلى مدينة مأرب حيث تقصف المدن الآمنة في اليمن والمملكة العربية السعودية وتدّعي أن الطريق إلى القدس يمر عبر مكة المكرمة والمدينة المنورة وكل ذلك يحدث تحت شعارات طائفيه وإرهابية تنطلق من خرافة الحق الإلهي المزعوم في الأرض والإنسان، في حين أن الهدف الحقيقي لإيران هو التوسع واستعادة الامبراطورية الفارسية.

وأكد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وقضاياه، وأنه مهما حاول المشروع الإيراني أن يحرف البوصلة إلى الصراعات الجانبية فإن الشعب اليمني ومعه كل الشعوب العربية ستفشل المشروع الإيراني وتقف صفًا واحدًا مع قضية فلسطين التي تعد القضية المركزية للشعوب العربية حتى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.