شكرا لبحثكم عن خبر حريق هائل يلتهم حوش اخشاب بين عدن ولحج .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احترق محل لبيع الاخشاب عصر الاحد بحي الرباط جنوب محافظة لحج. وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد ان الحريق شب بحوش لبيع الاخشاب. واتى الحريق بشكل كامل على الجزء الاكبر من الحوش. ولم تتوفر معلومات وافية عن سبب الحريق :

كانت هذه تفاصيل خبر حريق هائل يلتهم حوش اخشاب بين عدن ولحج .. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.