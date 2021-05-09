محافظ العاصمة يغادر بشل مفاجئ

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يزيد بن سلمان - شبوة - غادر مساء يوم الاحد محافظ عدن احمد حامد لملس محافظة عدن. وقال مصدر في قيادة السلطة المحلية لصحيفة عدن الغد ان لملس غادر عدن على متن رحلة لطيران فلاي سكاي الى مدينة دبي الإماراتية.

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