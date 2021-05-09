شكرا لبحثكم عن خبر إكتشاف20حالة كورونا جديدة منها سبع في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وازرة الصحة اليمنية، اليوم الأحد، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربع محافظات جنوب وشرقي البلاد.

وأفادت اللجنة العليا لمواجهة الوباء في تقريرها اليومي أن الحالات المؤكدة سُجل منها ( ثمان حالات في تعز، وسبع في عدن، وأربع في حضرموت وحالة واحدة في البيضاء.

وقالت اللجنة في تقريرها إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بمحافظة حضرموت، فيما تم تسجيل تسع حالات شفاء (أربع في حضرموت، وأربع بمحافظة المهرة وحالة واحدة في البيضاء).

وبحسب التقرير: أصبح إجمالي الحالات المؤكدة (6482) منها (1271) وفاة و(2992) تعافي