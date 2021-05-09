مجلس النواب يدين جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دان مجلس النواب الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في الأقصى الشريف ومواطني القدس المحتلة في حي الشيخ جراح وباب العمود وغيرها من المدن الفلسطينية في ظل صمتٍ عالمي وتواطئ دولي مخجل مع الكيان الصهيوني الغاصب.



واهاب المجلس في بيان له بالبرلمانات العربية والاسلامية والبرلمانات العالمية ومنظمة الامم المتحدة وكل المنظمات الإنسانية اتخاذ موقفاً واضحاً من هذا الصلف الصهيوني والجرائم الانسانية التي يمارسها ضد الفلسطينيين.

وحيا المجلس الصمود الأسطوري وتلك الهبة الماجدة الجسورة لإخواننا المقدسيين رجالاً وشباباً ونساءً واطفالاً في وجه آلة القمع الاجرامية الاسرائيلية، وانتفاضتهم حتى إسقاط الاحتلال واستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية لكل العرب والمسلمين رغم اختراقات التطبيع الهزيلة وان نصرة الشعب الفلسطيني ستظل محل الصدارة من اهتمام العرب والمسلمين حتى تحرير الاقصى واستعادة كافة الحقوق المشروعة لشعبنا العربي والفلسطيني.