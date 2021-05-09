الشرجبي يبحث مع اليونيسيف تعزيز التعاون في المشاريع الخدمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، في لقاء عبر الاتصال المرئي، اليوم، مع رئيس قسم المياه و الاصحاح البيئي في اليونيسف دومينيك بورتو ، تعزيز اليات التعاون والتنسيق في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي في اليمن .



واستعرض اللقاء آليات تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في العديد من المحافظات، واقرار مراجعة قائمة المشاريع الممولة من البنك الدولي بمبلغ ١٣ مليون دولار.

و تم الاتفاق على اعادة جدولة المشروعات وفقاً للأولويات العاجلة المرفوعة من المؤسسات المحلية للمياة والصرف الصحي و تعزيز قدرة المؤسسات لتمكينها من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واشاد الوزير الشرجبي بمستوى التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسف، مشدداً على ضرورة العمل وفق الأولويات والخطط المرسومة من قبل الحكومة لتحسين اداء خدمات المياه والصرف الصحي في كافة المحافظات.

من جانبه اكد دومينيك بورتو، استمرار المنظمة في دعم الحكومة، وتقديم الدعم المطلوب لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في اليمن.