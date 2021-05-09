وزير الداخلية يتفقد معسكر شرطة الدوريات وأمن الطرق بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ومعه مدير عام أمن حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني صباح اليوم بمدينة سيئون معسكر فرع شرطة الدوريات وأمن الطرق بوادي وصحراء حضرموت.



واستمع الوزير حيدان خلال زيارته من قائد فرع شرطة الدوريات وأمن الطرق المقدم عبيد بازهير المهام التي يقوم بها أفراد فرع شرطة الدوريات في حفظ الأمن والسكينة العامة والحملات الذي يقومون بها في ضبط السلاح داخل المدينة ومكافحة المخدرات.

وأشاد وزير الداخلية بما حققته شرطة النجدة خلال فترة وجيزة منذ إعادة تأهيلها وانتشار دورياتها ونقاطها الأمنية في ضبط السلاح ومكافحة المخدرات والمساهمة في ضبط المطلوبين أمنيا وضبط القضايا الجنائية.

وشدد على التحلي الدائم باليقظة والجاهزية الأمنية والتفاني والإخلاص في أداء الواجب، منوها بتوطيد وتحسين العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين بما يسهم في نجاح مهام وأداء الأجهزة الأمنية المختلفة في تحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وكان وزير الداخلية ناقش مع مدير أمن الوادي والصحراء الاوضاع الأمنية والعسكرية والجهود المبذولة في تنفيذ الخطط الأمنية.