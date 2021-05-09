شكرا لبحثكم عن خبر البحرية الأمريكية تصادر أسلحة صينية متطورة في بحر العرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية إن طاقم طراد الصواريخ "مونتيري"، صادر شحنة أسلحة غير قانونية على زورق شراعي مجهول بالمياه الدولية شمال بحر العرب في الـ6 من مايو.

وقال ناطق باسم الأسطول المتمركز في البحرين: "ضمت شحنة الأسلحة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، والآلاف من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية، والمئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية ومناظير متطورة".

وقال إن الشحنة في حيازة السلطات الأمريكية حاليا في حين لا يزال مصدرها ووجهتها قيد التحقيق.

وتابع: "بعد مصادرة الشحنة غير القانونية جرت مراجعة المركب وصلاحيته للإبحار، وزود الطاقم بالأغذية وبالمياه بعد استجوابه قبل أن يتم الإفراج عنه".

المصدرر: رويترز