شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى من الحوثيين بكمين للجيش الوطني جنوب الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، السبت، بنيران الجيش الوطني اليمني، جنوب شرق محافظة الجوف.



واستدرجت قوات الجيش الوطني، مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، في جبهة الجدافر، قبل أن تباغتها بهجوم أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيا، بحسب ما ذكر موقع "سبتمبرنت" الإخباري .

وشنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، غارات جوية، استهدفت بها مواقع متفرقة للميليشيا الحوثية، شرق مدينة الحزم، في المحافظة ذاتها، وكبّدتها خسائر في العدد والعدة.