مليشيا الحوثي تتلقى هزائم بمأرب والجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت قوات الجيش الوطني، السبت، مقتل 45 حوثيا وتدمير 13 دورية وآلية وذلك بمعارك طاحنة في مأرب والجوف، شرقي البلاد.



ويخوض الجيش الوطني، بدعم بري من رجال القبائل وضربات جوية مكثفة من التحالف العربي بقيادة السعودية، مواجهات شرسة في جبهات محافظتي مأرب والجوف.

وبحسب بيان للجيش اليمني، فإن قواته نصبت كمينا محكما لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في جبهة الجدافر جنوبي شرق محافظة الجوف، نجحت خلاله في تكبيد المليشيات خسائر فادحة.

وذكر البيان أن من بين الخسائر تدمير 4 دوريات وآليات حوثية، بالإضافة إلى سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

والجمعة، حرر الجيش اليمني في هذا المحور القتالي تلالا جبلية مهمة شرق بئر المرازيق في الجوف أهمها تلة "دباش" و"أبوشد" عقب هجوم على مواقع مليشيا الحوثي ألحق بها خسائر كبيرة.

في الصدد، قال الجيش إن 45 عنصرا لمليشيات الحوثي قتلوا في معارك طاحنة في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب.

وتركزت هذه المعارك على نحو غير مسبوق في جبهة المشجح بمديرية صرواح.

وطبقا للبيان، فإن بين القتلى قيادات حوثية عوضا عن إصابة آخرين بجروح بليغة.

ولفت إلى تدخل مقاتلات تحالف دعم الشرعية في استهداف تعزيزات المليشيا القادمة إلى المشجح في مسعى لتعزيز عناصرها المهاجمة.

ووفقا للبيان، فقد دمرت ضربات التحالف وآخرى للجيش اليمني والقبائل نحو 9 دوريات وآليات بجانب الخسائر البشرية والتي قدرها بـ " 45 قتيلا ".

وطالت غارات التحالف العربي، بقيادة السعودية، أيضا دوريات كانت تقل تعزيزات في طريقها إلى المليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة بمحافظة الجوف المجاورة ما كبدها الكثير من الخسائر الأخرى، حسب ذات المصدر.

وتتصدر معارك شرقي اليمن خصوصا في مأرب أولويات الحكومة المعترف بها دوليا والتي تعهدت بدعم صمود الجيش والقبائل للتصدي للحوثيين.