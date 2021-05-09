شمسان يؤكد بدء الإجراءات لإعادة تشغيل ميناء المخا بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

عقد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اجتماعاً استثنائياً بقيادة السلطة المحلية في مديريات المخا وموزع وذباب والوازعية لمناقشة الأوضاع الخدمية وتشغيل ميناء المخا الاستراتيجي.



وعقب افتتاح مبنى السلطة المحلية بمديرية المخا بحضور عدد من القيادات العسكرية والأمنية ومدراء المكاتب التنفيذية، أكد المحافظ شمسان اهتمام السلطة المحلية بمديريات المخا وموزع والوازعية وذباب وايلائها الاولوية كونها العمق الاستراتيجي للمحافظة وفي مقدمة ذلك إعادة تشغيل ميناء المخا الاستراتيجي وفق رؤية حديثة وذلك بالعمل المكثف مع مختلف الجهات لتوفير المعدات والتجهيزات والاحتياجات لاعادة حركة الملاحة واستعادة الدور الحيوي والتنموي للميناء.

وأكد المحافظ، تزويد مدينة المخا بطاقة كهربائية بقدرة 10 ميجا وات كمشروع اسعافي لتلبية احتياج أبناء المديرية..مشيراً الى الاجراءات مستمرة لتشغيل محطة المخا خلال المرحلة القليلة القادمة..منوهاً الى أن هناك العديد من المشاريع التنموية والخدمية في مديريات الساحل والتنسيق مع الحكومة و المنظمات المحلية والدولية لتنفيذ مشاريع طارئة ومستدامة بهذه المديريات.

من جانبهم استعرض مدراء مديريات الساحل تقارير الاداء وسير العمل في الجوانب الادارية والمالية والتنموية والاحتياجات الأساسية في مجال الكهرباء وتحلية المياه وتأهيل المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وكليات المجتمع وتنظيم عملية تحصيل وتوريد الايرادات والنفقات.

واستعرض مدير ميناء المخا الدكتور عبد الملك الشرعبي، مراحل العمل لاعادة تأهيل وتشغيل ميناء المخا وفق دراسة شاملة لإعادة الدور الفاعل والتنموي للميناء خلال المرحلة القادمة.

كما شهد الاجتماع كلمات ونقاشات لعدد من مدراء المكاتب التنفيذية في المحافظة والمديريات.

حضر الاجتماع وكلاء المحافظة عارف جامل ومحمد عبد العزيز الصنوي و اركان حرب محور تعز العسكري العميد عبد العزيز المجيدي وعمليات المحور العميد عدنان رزيق و قائد القوات الخاصة العميد جميل عقلان وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة وفروعها بالمديريات