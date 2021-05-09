شكرا لبحثكم عن خبر مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بفقم يحصلون لأول مرة على ميزانية تشغيلية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

تقدم عمال مركز ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة فقم، غرب مديرية البريقة بمحافظة عدن، بالشكر الجزيل إلى وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.

يأتي ذلك بعد استلام المركز للميزانية التشغيلية لأول مرة منذ تأسيسه.

كما تقدم أولياء أمور الطلاب التابعين للمركز بالشكر إلى مدير صندوق رعاية وتأهيل المعاقين محمد الشاعري، على كل ما قدمه من مساعدة ومساندة للمركز.

ومنذ تأسيس المركز منذ سنوات طويلة، كان المركز يدير انشطته بجهود ذاتية، في ظل افتقاره لميزانية تشغيلية طيلة تلك الفترة.