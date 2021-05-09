شكرا لبحثكم عن خبر وزير الصحة يتفقد المرافق الصحية بمديريات تريم و شبام و القطن ويشيد بدور السلطة المحلية المساند للوزارة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح إن الوزراة ستعمل على تقديم كافة أوجه الدعم للمرافق الصحية بالوادي والصحراء في حضرموت، ومتابعة تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء بشأن إعتماد موازنات تشغيلية لعدد من المستشفيات، والمراكز التخصصية، وكذا بحث تعزيز حجم تدخلات المنظمات الدولية في القطاع الصحي؛ لما من شأنه تحسين مستوى الخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لوزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح و معه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم السبت إلى عدد من المستشفيات والمرافق الصحية في مديريات تريم و شبام و القطن، للإطلاع عن قرب على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوقوف أمام أبرز الإحتياجات.

وتفقد الوزير بحيبح والوكيل الكثيري سير العمل في مشاريع المستشفيات و المرافق الصحية الجديدة الجاري بناءها في المديريات بتمويل من السلطة المحلية بالوادي و الصحراء وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

كما وشملت زيارة وزير الصحة العامة والسكان مستشفى تريم العام والمستشفى الميداني في المديرية المخصص لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومشروع قسم الطوارئ التوليدية الجاري تنفيذه حالياً.

كما اطلع الوزير بحيبح على حجم الأضرار التي خلفتها كارثة الأمطار في مدينة تريم على مستوصف عيديد الخيري، مشيداً بالدور الذي تبذله إدارة المستوصف في إدارة الأزمة الحالية وعملها السريع على معالجة كافة الأضرار التي لحقت به لاستئناف العمل وتقديم الخدمات الصحية للمترددين عليه، ومعالجة آثار الكارثة بشكل مباشر.

كما وتفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح مستشفى شبام العام واطلع على جهود الكادر الصحي في خدمة المواطنين وأبرز احتياجات المستشفى للرفع من مستوى عمله وخدماته المقدمة للمواطنين.

وفي ذات السياق، اطلع الوزير بحيبح على سير العمل في مستشفى القطن العام ومستشفى الحياه لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا ومركز غسيل الكلى، وكذا مستشفى القطن الجديد الجاري تنفيذه بتكلفة بلغت مليون و 815 الف دولار، بتمويل من السلطة المحلية بالوادي و الصحراء.

وأشاد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح بجهود كل الطاقم الطبي العامل بمختلف المرافق الصحية بوادي وصحراء حضرموت، وجهود ادارة مكتب فرع الوزارة الرامية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين والحفاظ على مستواها رغم الظروف التي عاشتها البلاد في السنوات الأخيرة.

مشيداً في ذات السياق بالاهتمام والدعم المتواصل من قبل وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري من خلال اعتماد عشرات المشاريع في البنية التحتية للقطاع الصحي بتكلفة تجاوزت الثمانية ملايين دولار، وجهودها في دعم الجهود الصحية أثناء أزمة فيروس كورونا.

من جانبه شدد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري على أهمية دور وزارة الصحة في تقديم الدعم و الموازنات المناسبة لحجم الأعمال التي تقوم بها المرافق الصحية في المديريات لاسيما و أنها أصبحت تقدم خدماتها للمواطنين من مختلف محافظات الجمهورية.

رافق وزير الصحة خلال زيارته كلا من وكلاء المحافظة المساعدون المهندس هشام السعيدي، وعبدالهادي التميمي، و الدكتور هاني العمودي مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي و الصحراء و مدراء عموم مديريات تريم خالد هويدي وشبام هشام بن طالب و القطن عبداللطيف النقيب.