الحراك السلمي التهامي يوحد جهوده الإعلامية

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يزيد بن سلمان - شبوة - الحراك التهامي يوحد جهوده الإعلامية في اجتماع تشاوري للاعلاميين التهاميين

عقد الحراك التهامي السلمي، السبت، اللقاء التشاوري الاول للاعلاميين التهاميين لمناقشة آلية العمل الإعلامي التهامي الموحد

حيث ناقش اللقاء المنعقد في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة الذي حضره عدد من قيادات الحراك و الإعلاميين ،

توحيد الجهود الإعلامية وإيصال قضية تهامة للمجتمع الدولي.

على ضوء التطورات الدولية في المواقف من الحرب اليمنية.

وفي اللقاء تم مناقشة الاستحقاقات التهامية وفق التقارير الاممية وايضا ناقش التحديات والمشاكل التي تواجه تهامة فيما يتعلق بحرمان ابناء تهامة من المشاركة في العملية السياسية التوافقية وايضا توجه الحكومة في برنامجها من التخلي عن النازحين وحرمان ابناء تهامة من رواتبهم الوظيفية وايضا التحديات التي تواجه تشغيل ميناء المخاء وحرمان ابناء المخاء من ادارة الميناء .طبقا للقرار الجمهوري رقم ( ٦٣ ) لسنة ٢٠٠٧م الخاص بانشاء المؤسسة العامة لمؤانى البحر الاحمر المعنية بإدارة وتشغيل ميناء المخاء

ونتج عن الاجتماع الاتفاق على عدد من المخرجات أهمها تبني رؤية اعلامية موحدة تضم الإعلاميين التهاميين.

وشدد على دعم إعلاميي تهامة والعمل معهم على تبني قضاياها.

وشكلت لجنة تعمل على إعداد الرؤى و الدراسات ومتابعة تنفيذ مخرجات اللقاء.