تدشين أسبوع المرور العربي بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

الخليج 365 - المهرة

دشنت إدارة شرطة السير بمحافظة المهرة فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد، الذي يستمر إلى 10 مايو/أيار الجاري، تحت شعار "الحوادث ليست بمصير بل إهمال وتقصير"، برعاية الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، وتزامنا مع فعاليات أسبوع المرور العربي.



حيث جرى التدشين من قبل نواب مدير شرطة السير بالمحافظة، وبحضور الضباط والصف من أفراد شرطة السير.

وأوضح الملازم حسين أحمد المراني مدير شرطة السير بمديرية الغيضة، بأن هذه الفعاليات تأتي وفقًا لخطة مدير عام شرطة السير بالجمهورية، وكذلك توجيهات مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي سهيل صموده.

وشدد مدير شرطة السير بالمحافظة العقيد سالم عمر الكثيري، على الجميع التعاون في الإلتزام والتقيد بآداب وقواعد المرور لتجنب ارتكاب الحوادث المرورية حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة.